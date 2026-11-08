İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Prezident İlham Əliyev Şahbaz Şərifə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:52
    Prezident İlham Əliyev Şahbaz Şərifə təşəkkür edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifin Zəfər Günü ilə bağlı təbrikinə görə Pakistan liderinə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Əziz qardaşım Məhəmməd Şahbaz Şərif, Zəfər Günü münasibətilə mənə və Azərbaycan xalqına ünvanladığınız səmimi təbriklərə görə təşəkkür edirəm.

    8 noyabr torpaqlarımızın azad edilməsini və təxminən otuz illik işğalın sona çatmasını qeyd edən, xalqımız üçün əlamətdar bir gündür.

    Biz Pakistanın sarsılmaz həmrəyliyini yüksək qiymətləndiririk. Ötən il Bakıda keçirilən Zəfər Paradında iştirakınız bizim daimi dostluğumuzun və qardaşlığımızın daha bir sübutu idi", - paylaşımda deyilir.

    Xatırladaq ki, Ş. Şərif təbrikində 8 Noyabrı Azərbaycan xalqının cəsarət, qətiyyət və fədakarlığının tarixi sübutu adlandırıb.

    İlham Əliyev Şahbaz Şərif 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Ильхам Алиев поблагодарил премьера Пакистана за поздравление с Днем Победы
    Ilham Aliyev thanks Pakistani Prime Minister for Victory Day congratulations
    MiniBoss
    MiniBoss

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