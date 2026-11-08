Prezident İlham Əliyev Şahbaz Şərifə təşəkkür edib
- 08 noyabr, 2026
- 12:52
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifin Zəfər Günü ilə bağlı təbrikinə görə Pakistan liderinə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
"Əziz qardaşım Məhəmməd Şahbaz Şərif, Zəfər Günü münasibətilə mənə və Azərbaycan xalqına ünvanladığınız səmimi təbriklərə görə təşəkkür edirəm.
8 noyabr torpaqlarımızın azad edilməsini və təxminən otuz illik işğalın sona çatmasını qeyd edən, xalqımız üçün əlamətdar bir gündür.
Biz Pakistanın sarsılmaz həmrəyliyini yüksək qiymətləndiririk. Ötən il Bakıda keçirilən Zəfər Paradında iştirakınız bizim daimi dostluğumuzun və qardaşlığımızın daha bir sübutu idi", - paylaşımda deyilir.
Xatırladaq ki, Ş. Şərif təbrikində 8 Noyabrı Azərbaycan xalqının cəsarət, qətiyyət və fədakarlığının tarixi sübutu adlandırıb.
Thank you, my dear brother Muhammed Shehbaz Sharif (@CMShehbaz), for your warm congratulations to me and the people of Azerbaijan on Victory Day. November 8 is a momentous day for our nation, marking the liberation of our lands and the end of nearly three decades of occupation. We deeply value Pakistan’s unwavering solidarity. Your presence at last year’s Victory Parade in Baku was yet another testament to our enduring friendship and brotherhood. 🇦🇿🇵🇰— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 8, 2026