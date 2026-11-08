Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы

    Армия
    • 08 ноября, 2026
    • 12:41
    Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы

    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Министерства обороны, в поздравлении говорится:

    "Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!

    От всей души поздравляю вас с 8 Ноября - Днем Победы, который мы отмечаем с большой гордостью и торжеством, желаю каждому из вас успехов в священной и почетной службе во имя дальнейшего укрепления оборонной мощи Азербайджана.

    Благодаря исключительным заслугам общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в Азербайджанской армии, являющейся гарантом независимости, суверенитета, обороны и безопасности нашей республики, было создано единое командование, наша армия сформировалась как регулярная, а вопросы военного строительства неизменно выдвигались в качестве приоритетных.

    Путь к Победе и стратегия развития, заложенные великим лидером и берущие начало с национального спасения, успешно продолжаются Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

    Крупные достижения в укреплении оборонной мощи нашей республики, а также широкомасштабные реформы в армии, проводимые учения, успешные масштабные контрнаступательные операции в ответ на провокации противника еще больше укрепили решимость личного состава добиться победы. В результате 8 Ноября - День Победы - золотыми буквами вошел в славную военную историю Азербайджана.

    Сегодня успешное продолжение широкомасштабных реформ в Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего делает нашу армию еще более мощной и непобедимой.

    Объявление распоряжением главы государства 2026 года в нашей стране Годом градостроительства и архитектуры вносит большой вклад в масштабные работы по реконструкции, восстановлению и благоустройству освобожденных от оккупации территорий.

    В результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, успешных боевых операций и антитеррористических мероприятий были освобождены наши исторические земли, находившиеся под оккупацией противника.

    Благодаря решительной и дальновидной политике Верховного главнокомандующего, мощи нашей армии были полностью обеспечены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана.

    На освобожденных от оккупации территориях, где гордо и величественно развевается Государственный флаг Азербайджанской Республики, доблестная Азербайджанская армия вносит достойный вклад в проведение восстановительных и созидательных работ в условиях мира и спокойствия, а также в реализацию программы "Великое возвращение".

    Уверен, что вы, неизменно сохраняя верность Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и уставам, будете укреплять свою боевую и морально-психологическую подготовку, прилагать еще больше усилий и совершенствовать свои навыки для достижения новых успехов в службе.

    Как и всегда, в преддверии 8 Ноября - Дня Победы мы с глубоким уважением и почтением чтим память сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

    Члены семей наших шехидов, военнослужащие, утратившие здоровье в боях, и ветераны войны постоянно находятся в центре внимания государства. Благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой предпринимаются важные шаги по улучшению их социально-бытовых условий и решению социальных вопросов.

    Поздравляю родителей и семьи наших военнослужащих, ставших шехидами, боевых товарищей, утративших здоровье во имя Родины, дорогих ветеранов с праздником и передаю им самые добрые пожелания.

    Еще раз от всего сердца поздравляю каждого из вас с 8 Ноября - Днем Победы, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в почетной службе Родине и независимому Азербайджанскому государству".

    Закир Гасанов 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Zakir Həsənov Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib
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