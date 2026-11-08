Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:32
    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

    Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице турецкого оборонного ведомства в социальной сети X.

    "С Днем Победы, героический Азербайджан!

    Поздравляем наших азербайджанских тюркских братьев, одержавших шесть лет назад великую Победу в Карабахе, с 8 Ноября - Днем Победы и от всего сердца приветствуем их", - говорится в публикации.

    Минобороны Турции 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Азербайджано-турецкие отношения
    Türkiyə MMN: Zəfər Günün mübarək olsun, qəhrəman Azərbaycan!
    Türkiye's Ministry of National Defense congratulates Azerbaijan on Victory Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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