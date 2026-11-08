Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы
Внешняя политика
- 08 ноября, 2026
- 12:32
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Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице турецкого оборонного ведомства в социальной сети X.
"С Днем Победы, героический Азербайджан!
Поздравляем наших азербайджанских тюркских братьев, одержавших шесть лет назад великую Победу в Карабахе, с 8 Ноября - Днем Победы и от всего сердца приветствуем их", - говорится в публикации.
🇹🇷🇦🇿 Zafer Günü’n kutlu olsun, kahraman Azerbaycan! 6 yıl önce Karabağ’da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor, kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 #MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/hEdSzkvIKE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2026
Türkiyə MMN: Zəfər Günün mübarək olsun, qəhrəman Azərbaycan!
Türkiye's Ministry of National Defense congratulates Azerbaijan on Victory Day
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