Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице турецкого оборонного ведомства в социальной сети X.

"С Днем Победы, героический Азербайджан!

Поздравляем наших азербайджанских тюркских братьев, одержавших шесть лет назад великую Победу в Карабахе, с 8 Ноября - Днем Победы и от всего сердца приветствуем их", - говорится в публикации.