İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Türkiyə MMN: Zəfər Günün mübarək olsun, qəhrəman Azərbaycan!

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:30
    Türkiyə MMN: Zəfər Günün mübarək olsun, qəhrəman Azərbaycan!

    Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Zəfər Günün mübarək olsun, qəhrəman Azərbaycan!

    6 il əvvəl Qarabağda böyük bir zəfər qazanan Azərbaycan Türkü qardaşlarımızın 8 Noyabr Zəfər Gününü təbrik edir, qardaşlarımızı ürəkdən salamlayırıq", - paylaşımda bildirilib.

    8 Noyabr - Zəfər Günü Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi
    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы
    Türkiye's Ministry of National Defense congratulates Azerbaijan on Victory Day
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