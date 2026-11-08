Türkiyə MMN: Zəfər Günün mübarək olsun, qəhrəman Azərbaycan!
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 12:30
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Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
"Zəfər Günün mübarək olsun, qəhrəman Azərbaycan!
6 il əvvəl Qarabağda böyük bir zəfər qazanan Azərbaycan Türkü qardaşlarımızın 8 Noyabr Zəfər Gününü təbrik edir, qardaşlarımızı ürəkdən salamlayırıq", - paylaşımda bildirilib.
🇹🇷🇦🇿 Zafer Günü’n kutlu olsun, kahraman Azerbaycan! 6 yıl önce Karabağ’da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor, kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 #MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/hEdSzkvIKE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2026
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы
Türkiye's Ministry of National Defense congratulates Azerbaijan on Victory Day
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