В Иране заявили о стратегическом значении Ормузского пролива для национальной безопасности
В регионе
- 08 ноября, 2026
- 13:25
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Ормузский пролив тесно связан с национальной безопасностью Ирана.
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил глава секретариата Совета по определению целесообразности принимаемых решений Ирана Аббас Али Кадходаи.
Кадходаи, являющийся представителем верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи по связям с указанным советом, отметил, что Ормузский пролив представляет собой важный инструмент в распоряжении Тегерана, позволяющий влиять на глобальные процессы.
"Наша национальная безопасность связана с этим вопросом. Использование данного потенциала требует повышенного внимания и принятия дополнительных мер", - подчеркнул он.
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