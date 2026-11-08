Kədxudayi: Hörmüz boğazı İranın milli təhlükəsizliyi ilə bağlıdır
Region
- 08 noyabr, 2026
- 13:10
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Hörmüz boğazı İranın milli təhlükəsizliyi ilə sıx bağlıdır.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Nizamın Məsləhətini Müəyyənləşdirmə Şurası Katibliyinin rəhbəri Abbas Əli Kədxudayi bildirib.
İranın Ali rəhbəri Müctəba Xameneinin adıçəkilən şura ilə əlaqələndiricisi olan Kədxudayi qeyd edib ki, Hörmüz boğazı Tehranın ixtiyarında olan mühüm bir vasitədir və bu su yolu qlobal proseslərə təsir göstərə bilir:
"Milli təhlükəsizliyimiz bu məsələ ilə əlaqədardır. Bu potensialdan yararlanmaq daha çox diqqət və tədbirlər tələb edir".
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