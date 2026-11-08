Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:49
    Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Победы Азербайджанской Республики.

    Эта знаменательная дата занимает особое место в летописи государственности Азербайджана, олицетворяет силу единства народа, его непреклонную волю в решимости защищать национальные интересы.

    Под Вашим авторитетным руководством Азербайджан, опираясь на фундаментальные принципы Устава ООН и нормы международного права, восстановил территориальную целостность, укрепил суверенитет и создал прочную основу для дальнейшего устойчивого развития страны.

    Последовательная политика Азербайджана, направленная на укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, завоевывает поддержку международной общественности. Продвижение мирной повестки отвечает интересам всех стран региона, открывает новые перспективы для их экономического развития.

    С удовлетворением отмечаю высокий уровень казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, последовательно обогащающегося новыми совместными проектами. Уверен, что узы дружбы и взаимного уважения между нашими народами и впредь будут укрепляться, оставаясь надежным фундаментом многогранных связей между Казахстаном и Азербайджаном.

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана".

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) 8 Ноября - День Победы
    Kasım-Jomart Tokayev İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    President of Kazakhstan congratulates Ilham Aliyev on Victory Day
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