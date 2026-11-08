Посол Украины: День Победы Азербайджана символизирует торжество справедливости
- 08 ноября, 2026
- 12:32
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Посол Украины в Баку Юрий Гусев поздравил Азербайджан по случаю 8 Ноября - Дня победы.
Как передает Report, соответствующий пост дипломат разместил в соцсети Х.
"Поздравляю руководство и братский народ Азербайджана с этим особенным Днем Победы, символизирующим торжество справедливости, суверенитет и восстановление территориальной целостности страны! Желаю Азербайджану мира, единства, процветания и дальнейших успехов!", - написал посол.
🇺🇦🤝🇦🇿 Congratulations to the leadership and brotherly people of Azerbaijan on this special Victory Day, symbolizing justice, sovereignty and the restoration of the country’s territorial integrity! Wishing Azerbaijan peace, unity, prosperity and continued success! https://t.co/uSYaFB06LA— Yuriy Husyev (@Husyev) November 8, 2026