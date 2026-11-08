Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Посол Украины: День Победы Азербайджана символизирует торжество справедливости

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:32
    Посол Украины: День Победы Азербайджана символизирует торжество справедливости

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев поздравил Азербайджан по случаю 8 Ноября - Дня победы.

    Как передает Report, соответствующий пост дипломат разместил в соцсети Х.

    "Поздравляю руководство и братский народ Азербайджана с этим особенным Днем Победы, символизирующим торжество справедливости, суверенитет и восстановление территориальной целостности страны! Желаю Азербайджану мира, единства, процветания и дальнейших успехов!", - написал посол.

    Юрий Гусев 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе Азербайджано-украинские отношения
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