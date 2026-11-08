Ukrayna səfiri: Azərbaycanın Zəfər Günü ədalətin təntənəsini simvolizə edir
- 08 noyabr, 2026
- 12:39
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Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, diplomat müvafiq paylaşımı "X" sosial şəbəkəsində yerləşdirib.
"Ədalətin təntənəsini, suverenliyi və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasını simvolizə edən Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan rəhbərliyini və qardaş xalqını təbrik edirəm! Azərbaycana sülh, birlik, rifah və gələcək uğurlar arzulayıram!" - səfir yazıb.
🇺🇦🤝🇦🇿 Congratulations to the leadership and brotherly people of Azerbaijan on this special Victory Day, symbolizing justice, sovereignty and the restoration of the country’s territorial integrity! Wishing Azerbaijan peace, unity, prosperity and continued success! https://t.co/uSYaFB06LA— Yuriy Husyev (@Husyev) November 8, 2026