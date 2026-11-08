İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanın Zəfər Günü ədalətin təntənəsini simvolizə edir

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:39
    Ukrayna səfiri: Azərbaycanın Zəfər Günü ədalətin təntənəsini simvolizə edir

    Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat müvafiq paylaşımı "X" sosial şəbəkəsində yerləşdirib.

    "Ədalətin təntənəsini, suverenliyi və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasını simvolizə edən Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan rəhbərliyini və qardaş xalqını təbrik edirəm! Azərbaycana sülh, birlik, rifah və gələcək uğurlar arzulayıram!" - səfir yazıb.

    Yuri Qusev 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Посол Украины: День Победы Азербайджана символизирует торжество справедливости
    Ukrainian ambassador: Azerbaijan's Victory Day symbolizes justice
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:50
    Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanda yeddi medal qazanıblar
    Fərdi
    19:37
    Foto
    Mətbuat və Media və Yayım Şurasının kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Daxili siyasət
    19:33
    Premyer Liqa: "Sabah" "Şamaxı" ilə oyunda xal itirib
    Futbol
    19:22
    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub
    Xarici siyasət
    19:16
    Foto
    Zəfər Günü münasibətilə Ağdam və Xocavənd rayonlarında ağacəkmə aksiyaları keçirilib
    Ekologiya
    19:08
    Foto
    Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli, Xocavənddə Bərpa, Tikinti, İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    18:52
    Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdi
    Analitika
    18:27
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - Yenilənib
    Xarici siyasət
    18:21
    Foto
    Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti