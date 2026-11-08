Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент "Арка Победы"

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили монумент "Арка Победы" в Парке Победы по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщили Report в Госслужбе, участники мероприятия почтили память шехидов, отдавших жизни за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и возложили цветы к монументу у входа в мемориальный комплекс.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.