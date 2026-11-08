Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент "Арка Победы"
Армия
- 08 ноября, 2026
- 13:22
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Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили монумент "Арка Победы" в Парке Победы по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщили Report в Госслужбе, участники мероприятия почтили память шехидов, отдавших жизни за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и возложили цветы к монументу у входа в мемориальный комплекс.
Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.
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