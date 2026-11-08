Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент "Арка Победы"

    Армия
    • 08 ноября, 2026
    • 13:22
    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы

    Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили монумент "Арка Победы" в Парке Победы по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщили Report в Госслужбе, участники мероприятия почтили память шехидов, отдавших жизни за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и возложили цветы к монументу у входа в мемориальный комплекс.

    Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы
    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы
    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы
    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы
    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы
    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы
    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы
    Руководство Госслужбы по мобилизации посетило монумент Арка Победы
    Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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