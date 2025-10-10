Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Проект закона о внутренних войсках принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 13:37
    Проект закона о внутренних войсках принят в первом чтении

    Милли Меджлис утвердил в первом чтении проект закона "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Документ определяет деятельность внутренних войск в сфере защиты конституционного строя, суверенитета Азербайджана, а также охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также устанавливает права и обязанности внутренних войск, правовые основы управления этой структурой.

    В проекте закреплены основные принципы и направления деятельности внутренних войск, их состав, задачи, полномочия и права, финансовое и материально-техническое обеспечение.

    Документ состоит из шести глав и тридцати статей.

    проект закона о внутренних войсках Милли Меджлис первое чтение
    "Daxili qoşunlar haqqında" qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

