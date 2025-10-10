Проект закона о внутренних войсках принят в первом чтении

Милли Меджлис утвердил в первом чтении проект закона "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Документ определяет деятельность внутренних войск в сфере защиты конституционного строя, суверенитета Азербайджана, а также охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также устанавливает права и обязанности внутренних войск, правовые основы управления этой структурой.

В проекте закреплены основные принципы и направления деятельности внутренних войск, их состав, задачи, полномочия и права, финансовое и материально-техническое обеспечение.

Документ состоит из шести глав и тридцати статей.