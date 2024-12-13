Проект закона "О дипломатической службе" принят в первом чтении

Милли Меджлис принял в первом чтении проект закона "О дипломатической службе".

Милли Меджлис принял в первом чтении проект закона "О дипломатической службе".

Как передает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Законопроект предусматривает ряд ограничений для сотрудников органов дипломатической службы.

В случае принятия законопроекта в окончательном чтении сотрудникам дипслужб запретят:

- Вступать в политические партии и участвовать в деятельности политических партий и религиозных организаций;

- Занимать выборные или назначаемые должности с дополнительной оплатой (за исключением случаев оплаты за временное замещение, предусмотренных трудовым законодательством);

- Заниматься педагогической деятельностью без разрешения руководителя дипломатического органа, в котором они проходят службу;

- Быть представителем третьих лиц по делам государственного учреждения или органа местного самоуправления;

- Обращаться за получением иностранного гражданства или документа, дающего право на временное или постоянное проживание в иностранном государстве (за исключением регистрации (аккредитации), связанной со служебной деятельностью);

- Выезд в командировки и участие в мероприятиях за счет средств иностранного государства, международной организации или других иностранных источников.

Кроме того, сотрудников дипломатической службы могут обязать уведомлять органы исполнительной власти о браке с иностранцами в течение 10 рабочих дней.

В новом проекте закона в том числе определены категории лиц, которые не могут быть приняты на работу в дипломатические органы Азербайджана.

Это граждане с двойным гражданством, лица с обязательствами перед другими государствами, религиозные деятели, а также те, кто имеет непогашенную или неснятую судимость либо ранее был осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Ограничения распространяются и на граждан, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, а также на лиц, в отношении которых вынесено решение суда о применении принудительных мер медицинского характера.