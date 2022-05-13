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Проект назначения пенсий больным онкологией и рассеянным склерозом принят в III чтении

Проект назначения пенсий больным онкологией и рассеянным склерозом принят в III чтении В Азербайджане больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсии.
Милли Меджлис
13 мая 2022 г. 12:27
Проект назначения пенсий больным онкологией и рассеянным склерозом принят в III чтении

В Азербайджане больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсии.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в законы "Об онкологической помощи“ и ”О государственной помощи лицам, страдающим рассеянным склерозом“ был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправкам, право на социальное пособие или трудовую пенсию будут иметь онкологические больные и лица, страдающие рассеянным склерозом, у которых установлена инвалидность или ограничения по состоянию здоровья.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Onkoloji və skleroz xəstələrinə pensiya təyinatı layihəsi III oxunuşda qəbul edilib

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