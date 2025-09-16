Проект Кодекса о госслужбе будет включен в план работы осенней сессии Милли Меджлиса

Проект Кодекса о государственной службе будет включен в план работы осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, данный вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на обсуждение в течение осенней сессии.