Продлен срок обязательного применения детального плана населенных пунктов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане в настоящее время местными исполнительными властями во всех городах и поселках проводится работа по подготовке и подтверждению подробных планов населенных пунктов и определенных частей этих территорий. В связи с этим возникла необходимость продлить еще на 1 год срок обязательного применения детального плана.
Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О подтверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и юридическом регулировании в связи с этим".
Проект изменений будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 28 декабря.
İlkin PirəliАвтор новости