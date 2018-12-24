Продлен срок обязательного применения детального плана населенных пунктов

© Report https://report.az/storage/news/a13517accc0211eb25c86bb0ea738493/08642947-5890-4737-95b1-46634657cd13_292.jpg

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане в настоящее время местными исполнительными властями во всех городах и поселках проводится работа по подготовке и подтверждению подробных планов населенных пунктов и определенных частей этих территорий. В связи с этим возникла необходимость продлить еще на 1 год срок обязательного применения детального плана.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О подтверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и юридическом регулировании в связи с этим".

Проект изменений будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 28 декабря.