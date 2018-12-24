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    Продлен срок обязательного применения детального плана населенных пунктов

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    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане в настоящее время местными исполнительными властями во всех городах и поселках проводится работа по подготовке и подтверждению подробных планов населенных пунктов и определенных частей этих территорий. В связи с этим возникла необходимость продлить еще на 1 год срок обязательного применения детального плана.

    Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О подтверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и юридическом регулировании в связи с этим".

    Проект изменений будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 28 декабря.

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