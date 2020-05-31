Продлен срок безвиза для граждан Турции в Азербайджане

У желающих посетить Азербайджан граждан Турции не потребуют виз в течение 90 дней.

Как сообщает Report, это отмечается в проекте закона Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз".

Согласно поправкам, требование визы для граждан Турции, имеющих действительный общегражданский паспорт и желающих посетить Азербайджан на срок до 90 дней, отменяется.

В действующем законодательстве этот срок составляет 30 дней.

Проект был принят на пленарном заседании Милли Меджлиса 31 мая.