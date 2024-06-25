Парламент утвердил запрет на брак граждан Азербайджана с нелегальными мигрантами

Милли Меджлис утвердил законопроект, запрещающий гражданам страны вступать в брак с незаконно проживающими в стране иностранцами.

Милли Меджлис утвердил законопроект, запрещающий гражданам Азербайджана вступать в брак с проживающими в стране нелегалами.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Семейный кодекс были приняты в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

В проекте поправок отмечалось, что многие иностранцы, проживающие на территории Азербайджана без регистрации или не имеющие документов, дающих право на пребывание или проживание, пытаются заключить фиктивный брак с гражданином Азербайджана, чтобы остаться в стране.

Это обстоятельство негативно влияет на эффективность мер по борьбе с незаконной миграции.

В частности изменения вносятся в статью 12 Семейного кодекса, согласно которым к числу лиц, между которыми не допускается заключение брака, отныне будут добавлены иностранцы или лица без гражданства, незаконно пребывающие или проживающие на территории Азербайджана.