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Парламент утвердил запрет на брак граждан Азербайджана с нелегальными мигрантами

Парламент утвердил запрет на брак граждан Азербайджана с нелегальными мигрантами Милли Меджлис утвердил законопроект, запрещающий гражданам страны вступать в брак с незаконно проживающими в стране иностранцами.
Милли Меджлис
25 июня 2024 г. 11:53
Парламент утвердил запрет на брак граждан Азербайджана с нелегальными мигрантами

Милли Меджлис утвердил законопроект, запрещающий гражданам Азербайджана вступать в брак с проживающими в стране нелегалами.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Семейный кодекс были приняты в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

В проекте поправок отмечалось, что многие иностранцы, проживающие на территории Азербайджана без регистрации или не имеющие документов, дающих право на пребывание или проживание, пытаются заключить фиктивный брак с гражданином Азербайджана, чтобы остаться в стране.

Это обстоятельство негативно влияет на эффективность мер по борьбе с незаконной миграции.

В частности изменения вносятся в статью 12 Семейного кодекса, согласно которым к числу лиц, между которыми не допускается заключение брака, отныне будут добавлены иностранцы или лица без гражданства, незаконно пребывающие или проживающие на территории Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament approves ban on marriages with illegal immigrants
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz yaşayan əcnəbilərin ölkə vətəndaşı ilə nikaha daxil olmasını qadağan edən layihə qəbul edilib

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