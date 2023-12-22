Приняты поправки в закон "О национальной безопасности"

Загрязнение морской среды в опасных масштабах будет считаться угрозой национальной безопасности Азербайджана.

Загрязнение морской среды в опасных масштабах будет считаться угрозой национальной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, сегодня проект поправок к закону "О национальной безопасности" был вынесен на обсуждение парламента в третьем чтении.

В проекте поправок в закон "О национальной безопасности", представленном президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, предусмотрено уточнение соответствующего положения.

Так, указом президента Азербайджанской Республики от 11 октября 2021 года № 1462 "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области морского транспорта" поручено усовершенствовать нормативные правовые акты в области морского транспорта.

После обсуждения проект поправок был принят в III чтении.