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Приняты поправки в закон "О национальной безопасности"

Приняты поправки в закон "О национальной безопасности" Загрязнение морской среды в опасных масштабах будет считаться угрозой национальной безопасности Азербайджана.
Милли Меджлис
22 декабря 2023 г. 12:26
Приняты поправки в закон О национальной безопасности

Загрязнение морской среды в опасных масштабах будет считаться угрозой национальной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, сегодня проект поправок к закону "О национальной безопасности" был вынесен на обсуждение парламента в третьем чтении.

В проекте поправок в закон "О национальной безопасности", представленном президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, предусмотрено уточнение соответствующего положения.

Так, указом президента Азербайджанской Республики от 11 октября 2021 года № 1462 "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области морского транспорта" поручено усовершенствовать нормативные правовые акты в области морского транспорта.

После обсуждения проект поправок был принят в III чтении.

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