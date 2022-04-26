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Принят проект об обязательном наркологическом обследовании военнослужащих

Принят проект об обязательном наркологическом обследовании военнослужащих Проект, предусматривающий обязательное наркологическое обследование военнослужащих в Азербайджане не реже одного раза в год, был принят в III чтении.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 13:35
Принят проект об обязательном наркологическом обследовании военнослужащих

Проект, предусматривающий обязательное наркологическое обследование военнослужащих в Азербайджане не реже одного раза в год, был принят в III чтении.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О внесении поправок в законы ”О наркологической службе и контроле“", ”О статусе военнослужащих“, ”Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров”, ”О воинской обязанности и военной службе“ и ”Внутренний служебный устав Вооруженных сил Азербайджанской Республики", которые были вынесены на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Поправки подготовлены с целью раннего выявления и профилактики наркомании. Так, в документе определены правовые основы прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе, добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту, и кадровыми офицерами.

Кроме того, в новой статье 24.4, предлагаемой в закон ”О наркологической службе и контроле" отмечено, что лица, призванные на срочную действительную военную службу, в период призыва не реже одного раза в год будут проходить обязательное наркологическое обследование в медицинских учреждениях государственных органов, в которых они проходят службу.

Порядок прохождения этими лицами обязательного наркологического обследования будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Документ был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçuların məcburi icbari narkoloji müayinədən keçirilməsinə dair layihə qəbul edilib

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