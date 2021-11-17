Предусмотрено увеличение отпускного пособия военнослужащим

13:09

В Азербайджане предлагается выплачивать ежегодное отпускное пособие военнослужащим в размере двухмесячного должностного оклада.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом законопроекте "О статусе военнослужащих".

Согласно законопроекту, это правило не будет распространяться на военнослужащих срочной действительной военной службы.

В новом законопроекте также отмечается, что транспортные расходы, понесенные военнослужащими совместно с членами их семей и лицами, находящимися на их иждивении, для проезда к месту проведения очередного отпуска на территории республики, будут оплачиваться им на основании подтверждающих документов (кроме такси).

Согласно действующему закону, в настоящее время военнослужащим (кроме военнослужащих срочной действительной военной службы) дополнительно предоставляется отпускное пособие в размере месячного должностного оклада.