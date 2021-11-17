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Предусмотрено увеличение отпускного пособия военнослужащим 

Предусмотрено увеличение отпускного пособия военнослужащим  13:09
Милли Меджлис
17 ноября 2021 г. 13:51
Предусмотрено увеличение отпускного пособия военнослужащим 
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В Азербайджане предлагается выплачивать ежегодное отпускное пособие военнослужащим в размере двухмесячного должностного оклада.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом законопроекте "О статусе военнослужащих".

Согласно законопроекту, это правило не будет распространяться на военнослужащих срочной действительной военной службы.

В новом законопроекте также отмечается, что транспортные расходы, понесенные военнослужащими совместно с членами их семей и лицами, находящимися на их иждивении, для проезда к месту проведения очередного отпуска на территории республики, будут оплачиваться им на основании подтверждающих документов (кроме такси).

Согласно действующему закону, в настоящее время военнослужащим (кроме военнослужащих срочной действительной военной службы) дополнительно предоставляется отпускное пособие в размере месячного должностного оклада.

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Версия на азербайджанском языке Hərbçilərə məzuniyyətə çıxarkən verilən əlavə müavinətin artırılması nəzərdə tutulur

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