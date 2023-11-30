Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили

Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили.

Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили.

Как сообщает Report, в пользование председателей парламентских комитетов предоставлены автомобили марки "Mercedes Е 300".

В настоящее время в парламенте действуют 15 комитетов.

Отметим, что на состоявшемся 15 ноября пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2024 год" начальник управления делами Милли Меджлиса Фирудин Гаджиев заявил, что парк служебных автомобилей пополнился за счет средств, предусмотренных сметой расходов.