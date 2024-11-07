Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре отныне будут сдаваться в аренду через инвестконкурсы

Сельскохозяйственные земли в Карабахе и Восточном Зангезуре отныне будут сдаваться в аренду субъектам предпринимательства через инвестиционные конкурсы.

Сельскохозяйственные земли в Карабахе и Восточном Зангезуре отныне будут сдаваться в аренду субъектам предпринимательства через инвестиционные конкурсы.

Как сообщает Report, Милли Меджлис на сегодняшнем заседании парламента утвердил в окончательном чтении соответствующие поправки в закон "Об аренде земли".

Согласно новой редакции закона, порядок сдачи в аренду будет регулировать специальный орган исполнительной власти.

В первую очередь будет определен объем земель, которые в будущем могут стать предметом земельной реформы и останутся в государственной собственности. Также необходимо эффективно распределить земли в пределах административных границ соответствующих населенных пунктов и подвести к ним инфраструктуру (ирригация, мелиорация, электричество и др.)

На следующем этапе, с целью создания благоприятной и прозрачной бизнес-среды, предусматривается привлечение инвесторов к землям, а также передача земель в пользование жителям, поселившимся в населенных пунктах в пределах границ сельских и поселковых территориальных единиц.

После этого, аграрные земли вблизи населенных пунктов будут сдаваться в аренду (для ведения однолетних и многолетних посевов) на льготных условиях в порядке, установленном органом, уполномоченным местной исполнительной властью.