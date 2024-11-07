О нас

Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре отныне будут сдаваться в аренду через инвестконкурсы

Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре отныне будут сдаваться в аренду через инвестконкурсы Сельскохозяйственные земли в Карабахе и Восточном Зангезуре отныне будут сдаваться в аренду субъектам предпринимательства через инвестиционные конкурсы.
Милли Меджлис
7 ноября 2024 г. 12:37
Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре отныне будут сдаваться в аренду через инвестконкурсы

Сельскохозяйственные земли в Карабахе и Восточном Зангезуре отныне будут сдаваться в аренду субъектам предпринимательства через инвестиционные конкурсы.

Как сообщает Report, Милли Меджлис на сегодняшнем заседании парламента утвердил в окончательном чтении соответствующие поправки в закон "Об аренде земли".

Согласно новой редакции закона, порядок сдачи в аренду будет регулировать специальный орган исполнительной власти.

В первую очередь будет определен объем земель, которые в будущем могут стать предметом земельной реформы и останутся в государственной собственности. Также необходимо эффективно распределить земли в пределах административных границ соответствующих населенных пунктов и подвести к ним инфраструктуру (ирригация, мелиорация, электричество и др.)

На следующем этапе, с целью создания благоприятной и прозрачной бизнес-среды, предусматривается привлечение инвесторов к землям, а также передача земель в пользование жителям, поселившимся в населенных пунктах в пределах границ сельских и поселковых территориальных единиц.

После этого, аграрные земли вблизи населенных пунктов будут сдаваться в аренду (для ведения однолетних и многолетних посевов) на льготных условиях в порядке, установленном органом, уполномоченным местной исполнительной властью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı aqrar təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi son oxunuşda təsdiqlənib

Экслюзивные новости

Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi