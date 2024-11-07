Парламент принял в первом чтении поправки в Миграционный кодекс

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в Миграционный кодекс, которые определяют новые правила освобождения иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов.

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в Миграционный кодекс, которые определяют новые правила освобождения иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов.

Как передает Report, согласно поправкам, срок содержания иностранцев и лиц без гражданства в центре будет исчисляться с момента их принятия в соответствии с решением об их размещении там. То есть вопрос о продлении срока содержания или освобождении таких лиц должен быть решен до истечения срока, указанного в данном решении.

Начальник центра должен будет уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в устной или письменной форме за 1 рабочий день до истечения срока размещения лица в центре. За исключением случаев продления на основании решения суда, решение о продлении срока содержания или освобождении иностранцев и лиц без гражданства будет приниматься соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, решение о продлении срока размещения или освобождении содержащихся в центре лиц должно быть исполнено немедленно по его поступлении в центр.

В поправках определяются шаги, которые необходимо предпринять в случае смерти иностранца или лица без гражданства, принудительно размещенного в местный центр содержания.

Так, при тяжелой болезни или смерти мигранта начальник центра немедленно информирует об этом его близких родственников. В случае смерти также уведомляются дипломатические консульства или представительства государства, гражданином которого он являлся или где постоянно проживал, национальные или международные организации, взявшие на себя опеку, а также соответствующие государственные органы.

Тело умершего передается родственникам после проведения судебно-медицинской экспертизы и других процессуальных действий, предусмотренных Уголовным кодексом. Если в течение семи дней с момента смерти не поступит обращение о передаче тела, оно будет захоронено за счет государственных средств.

При этом, если в указанный срок поступит обращение о более длительном хранении тела, оно будет храниться в морге соответствующего учреждения исполнительной власти за счет средств обратившегося лица.