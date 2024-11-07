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Парламент утвердил новых членов правления ЦБА 

Парламент утвердил новых членов правления ЦБА  09:09 Милли Меджлис утвердил назначение членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Милли Меджлис
7 ноября 2024 г. 12:32
Парламент утвердил новых членов правления ЦБА 

Милли Меджлис утвердил назначение новых членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, соответствующий проект обсужден и принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно законопроекту, в правление ЦБ войдут Тогрул Наджафали оглу Алиев, Гюляр Азер гызы Пашаева, Али Исмаил оглу Ахмедов и Вусал Джахангир оглу Халилов.

Кроме этого, парламент одобрил освобождение Рашада Темраз оглу Оруджева от должности члена правления ЦБА.

Согласно закону "О Центральном банке", правление должно состоять из 7 постоянных членов.

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Версия на азербайджанском языке Parlament Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin yeni üzvlərini təsdiqləyib 

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