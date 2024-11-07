Парламент утвердил новых членов правления ЦБА 

Милли Меджлис утвердил назначение новых членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Как сообщает Report, соответствующий проект обсужден и принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно законопроекту, в правление ЦБ войдут Тогрул Наджафали оглу Алиев, Гюляр Азер гызы Пашаева, Али Исмаил оглу Ахмедов и Вусал Джахангир оглу Халилов.
Кроме этого, парламент одобрил освобождение Рашада Темраз оглу Оруджева от должности члена правления ЦБА.
Согласно закону "О Центральном банке", правление должно состоять из 7 постоянных членов.