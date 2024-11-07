Парламент утвердил в последнем чтении изменения в закон "О кредитных бюро"

Парламент утвердил в последнем чтении изменения в закон "О кредитных бюро"

Милли Меджлис утвердил в последнем, третьем, чтении изменения, касающиеся предоставления операторами мобильной связи кредитных историй клиентов в кредитные бюро без их согласия.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламент обсудил законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных бюро".

Согласно документу, теперь операторы мобильной связи смогут предоставлять данные о кредитных историях своих клиентов в кредитные бюро без их согласия. Это повысит возможность оценки платежеспособности и порядок исполнения долговых обязательств лиц, обращающихся за кредитами в кредитные организации. В настоящее время аналогичное правило (отсутствие обязательного согласия на предоставление соответствующей информации) применяется к предприятиям, оказывающим коммунальные услуги.

В уведомление будет включена информация о том, кто предоставил негативную информацию. В результате заемщики, узнав о негативной информации, возникшей из-за какой-либо неосторожности, ограничения по времени и т.п., смогут своевременно их устранить. Законопроект расширит круг информации, включаемой в кредитные бюро, а также обеспечит информирование заемщиков о возникающей о них негативной информации, на основании чего заемщики получат возможность более эффективно управлять своими долгами.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в заключительном чтении.