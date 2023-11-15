Милли Меджлис пополнил парк служебных автомобилей

Милли Меджлис Азербайджана пополнил парк служебных автомобилей за счет средств, предусмотренных сметой расходов.

Милли Меджлис Азербайджана пополнил парк служебных автомобилей за счет средств, предусмотренных сметой расходов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник управления делами Милли Меджлиса Фирудин Гаджиев, представляя проект постановления о смете расходов парламента на 2024 год.

По его словам, новые автомобили закуплены с целью улучшения материально-технической базы автопарка и уже сданы в эксплуатацию.

"Кроме того, на электрических подстанциях проведены работы по реконструкции, а вышедшее из строя электрооборудование заменено на новое. Регулярные текущие ремонтные работы в административном здании и других помещениях продолжаются", - сказал Гаджиев.