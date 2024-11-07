Парламент принял поправки о сроках призыва на военные сборы лиц, уволенных в запас

09:10

Милли Меджлис принял в заключительном, третьем, чтении изменения, касающиеся срока призыва резервистов на военные сборы.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Отмечалось, что военнослужащие первого уровня, уволенные в запас с действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти и находящихся в резерв этого органа, могут вызываться на военные сборы до десяти раз на срок до двух месяцев, но не чаще, чем раз в год.

Кроме того, общий срок пребывания на сборах военнообязанных, уволенных в запас с действительной военной службы соответствующим органом исполнительной власти и переведенных в резерв соответствующего органа исполнительной власти, не может превышать 30 месяцев. Численность военнообязанных, привлекаемых на сборы, будет определяться соответствующим органом исполнительной власти, который будет это осуществлять по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.