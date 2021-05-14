Председатель турецкого парламента поздравил членов Милли Меджлиса

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп позвонил председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.
Как сообщили Report в Управлении по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, спикер поздравил председателя и депутатов Милли Меджлиса с праздником Рамазан и пожелал процветания народу Азербайджана. В свою очередь, Сахиба Гафарова поздравила с праздником своего турецкого коллегу, депутатов турецкого парламента и турецкий народ.
В ходе телефонного разговора спикеры двух братских стран обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.