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Председатель турецкого парламента поздравил членов Милли Меджлиса

Председатель турецкого парламента поздравил членов Милли Меджлиса Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп позвонил председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой
Милли Меджлис
14 мая 2021 г. 20:21
Председатель турецкого парламента поздравил членов Милли Меджлиса
Мустафа Шентоп

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп позвонил председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.

Как сообщили Report в Управлении по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, спикер поздравил председателя и депутатов Милли Меджлиса с праздником Рамазан и пожелал процветания народу Азербайджана. В свою очередь, Сахиба Гафарова поздравила с праздником своего турецкого коллегу, депутатов турецкого парламента и турецкий народ.

В ходе телефонного разговора спикеры двух братских стран обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке TBMM sədri Mustafa Şentop Milli Məclis üzvlərini təbrik edib

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