Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана поблагодарила Азербайджан за приглашение на сессию АПА

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, находящейся с визитом в Азербайджане для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, находящейся с визитом в Азербайджане для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Об этом сообщили Report из отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан и Узбекистан являются дружественными и братскими странами:

"Нас объединяют общая история и культурные ценности. Отношения между двумя странами сегодня успешно развиваются под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. Эта близость между нашими странами проявляется в политической, экономической, культурной и других сферах".

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса поблагодарила гостью за принятие приглашения и участие в 15-й пленарной сессии АПА, проходящей в нашей стране.

С.Гафарова отметила, что строительство Узбекистаном школы в освобожденном от оккупации Физулинском районе Азербайджана высоко ценится в нашей стране и является проявлением братских отношений.

Председатель Милли Меджлиса с удовлетворением отметила успешное развитие сотрудничества между законодательными органами, особо подчеркнув роль межпарламентских групп дружбы, действующих в парламентах Азербайджана и Узбекистана.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева выразила благодарность за приглашение на сессию АПА.

В ходе беседы гостья отметила, что во время председательства Азербайджана в организации была проведена важная работа по институциональному развитию Движения неприсоединения, которая носила глобальный характер.