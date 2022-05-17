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Председатель парламента: Азербайджан готов начать мирные переговоры

Председатель парламента: Азербайджан готов начать мирные переговоры Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.
Милли Меджлис
17 мая 2022 г. 17:13
Председатель парламента: Азербайджан готов начать мирные переговоры

Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Третьей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества в Баку.

Спикер напомнила, что уже определен состав Национальной комиссии Азербайджана по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией: "Азербайджан готов начать мирные переговоры. Армения должна понять, что ей необходимо выполнить свои обязательства, продемонстрировать конструктивный подход и нормализовать отношения на основе существующих принципов. Это единственный путь к достижению реального мира и стабильности в регионе".

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Версия на азербайджанском языке MM sədri: “Azərbaycan sülh danışıqlarına başlamağa hazırdır”

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