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Председатель ММ:  Решительно отвергаем необоснованные обвинения парламента Ирана

Председатель ММ:  Решительно отвергаем необоснованные обвинения парламента Ирана Каждый должен знать, что Азербайджан - независимое государство, и как оно строит отношения с другими странами - его внутреннее дело.
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 11:27
Председатель ММ:  Решительно отвергаем необоснованные обвинения парламента Ирана

Каждый должен знать, что Азербайджан - независимое государство, и как оно строит отношения с другими странами - его внутреннее дело.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

"Никто не имеет права вмешиваться в суверенные права Азербайджана. Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые парламентом Ирана против нашей страны. Призываем парламент Ирана прекратить подобные провокации против Азербайджана и воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям", - подчеркнула председатель.

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Версия на азербайджанском языке MM sədri: "İran parlamenti tərəfindən ölkəmizə qarşı irəli sürülən əsassız ittihamları qətiyyətlə rədd edirik"

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