Председатель ММ: Решительно отвергаем необоснованные обвинения парламента Ирана

Каждый должен знать, что Азербайджан - независимое государство, и как оно строит отношения с другими странами - его внутреннее дело.

Каждый должен знать, что Азербайджан - независимое государство, и как оно строит отношения с другими странами - его внутреннее дело.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

"Никто не имеет права вмешиваться в суверенные права Азербайджана. Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые парламентом Ирана против нашей страны. Призываем парламент Ирана прекратить подобные провокации против Азербайджана и воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям", - подчеркнула председатель.