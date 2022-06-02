Председатель ММ: Освобождение Карабаха создало новые возможности для тюркского мира

"Освобождение азербайджанских земель от оккупации и последующие процессы показали, что единство и солидарность Азербайджана и Турции – главный фактор, обеспечивающий в регионе мир, безопасность, сотрудничество и благополучие".

"Освобождение азербайджанских земель от оккупации и последующие процессы показали, что единство и солидарность Азербайджана и Турции – главный фактор, обеспечивающий в регионе мир, безопасность, сотрудничество и благополучие".

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на VII Международном конгрессе социальных наук в Университет ADA.

По ее словам, это единство отвечает интересам всех стран, в том числе братских тюркских стран: "Обеспечение территориальной целостности Азербайджана создало новые возможности для укрепления единства и равенства тюркского мира".

С.Гафарова также коснулась Шушинской декларации, отметив, что этот документ не только отражает дружбу и братство между Азербайджаном и Турцией, но и определяет их новые цели.