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Председатель ММ: Освобождение Карабаха создало новые возможности для тюркского мира

Председатель ММ: Освобождение Карабаха создало новые возможности для тюркского мира "Освобождение азербайджанских земель от оккупации и последующие процессы показали, что единство и солидарность Азербайджана и Турции – главный фактор, обеспечивающий в регионе мир, безопасность, сотрудничество и благополучие".
Милли Меджлис
2 июня 2022 г. 11:54
Председатель ММ: Освобождение Карабаха создало новые возможности для тюркского мира

"Освобождение азербайджанских земель от оккупации и последующие процессы показали, что единство и солидарность Азербайджана и Турции – главный фактор, обеспечивающий в регионе мир, безопасность, сотрудничество и благополучие".

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на VII Международном конгрессе социальных наук в Университет ADA.

По ее словам, это единство отвечает интересам всех стран, в том числе братских тюркских стран: "Обеспечение территориальной целостности Азербайджана создало новые возможности для укрепления единства и равенства тюркского мира".

С.Гафарова также коснулась Шушинской декларации, отметив, что этот документ не только отражает дружбу и братство между Азербайджаном и Турцией, но и определяет их новые цели.

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Версия на азербайджанском языке MM sədri: “Qarabağın azad olunması türk dünyası üçün yeni imkanlar yaradıb”

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