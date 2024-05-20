Председатели парламентов Азербайджана и Латвии обсудили перспективы развития сотрудничества

18:23 Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Сейма Латвийской Республики Дайгой Миериней.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече подчеркнуто важное значение взаимных визитов и регулярных встреч председателей парламентов, рабочих групп, а также отмечена важность углубления связей между профильными комитетами и комиссиями парламентов двух стран.

Дайга Миериня высоко оценила роль Азербайджана в установлении прочного мира в регионе, а также в проведении масштабных восстановительных работ, проводимых нашей страной, отметив, что в будущем латвийские компании также могут принять участие в восстановительных и реконструкционных работах в Карабахе.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о проведении Азербайджаном 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.