О нас

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Женеву Швейцарской Конфедерации 23 марта встретилась с председателем Народной Ассамблеи Алжирской Народно-Демократической Республики Ибрагимом Бугали.
Милли Меджлис
23 марта 2024 г. 19:39
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики

В рамках своего рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 23-го марта встретилась в Женеве с председателем Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали.

Как передает Report, на встрече отмечался существующий большой потенциал для дальнейшего развития отношений между дружественными Азербайджаном и Алжиром.

Было подчеркнуто, что важным направлением отношений между нашими странами являются отношения наших парламентов. Деятельность групп дружбы будет способствовать дальнейшему углублению этих связей. Спикер отметила, что наши парламенты также успешно сотрудничают в международных парламентских организациях, в которых они оказывают друг другу взаимоподдержку. В том числе прозвучали мысли о продолжении развития взаимосвязей в Парламентской сети Движения Неприсоединения.

Далее отмечался вклад встречных визитов спикеров парламентов в углубление связей между законодательными органами. Собеседники также рассмотрели возможности сотрудничества между парламентскими комитетами по различным профильным областям.

Председатель Народной национальной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагим Бугали передал поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его уверенной победы в проведённых в стране внеочередных президентских выборах.

Как подчеркнул г-н Бугали, его страна заинтересована в развитии двусторонних – в том числе межпарламентских – отношений с Азербайджаном. Он, кроме того, прокомментировал значимость взаимной поддержки в международных парламентских структурах.

Далее отмечалось большое значение предстоящей в Азербайджане в этом году COP-29. Говорилось о мерах, предпринимаемых нашей страной для подготовки к проведению этого важного международного мероприятия.

На встрече также состоялся обмен мнениями об иных вопросах, вызывающих интерес у обеих сторон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSpekear of People's National Assembly: Algeria interested in dev’t of relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlcəzair Milli Xalq Assambleyasının sədri: Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıyıq

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi