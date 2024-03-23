Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики

Председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Женеву Швейцарской Конфедерации 23 марта встретилась с председателем Народной Ассамблеи Алжирской Народно-Демократической Республики Ибрагимом Бугали.

В рамках своего рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 23-го марта встретилась в Женеве с председателем Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали.

Как передает Report , на встрече отмечался существующий большой потенциал для дальнейшего развития отношений между дружественными Азербайджаном и Алжиром.

Было подчеркнуто, что важным направлением отношений между нашими странами являются отношения наших парламентов. Деятельность групп дружбы будет способствовать дальнейшему углублению этих связей. Спикер отметила, что наши парламенты также успешно сотрудничают в международных парламентских организациях, в которых они оказывают друг другу взаимоподдержку. В том числе прозвучали мысли о продолжении развития взаимосвязей в Парламентской сети Движения Неприсоединения.

Далее отмечался вклад встречных визитов спикеров парламентов в углубление связей между законодательными органами. Собеседники также рассмотрели возможности сотрудничества между парламентскими комитетами по различным профильным областям.

Председатель Народной национальной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагим Бугали передал поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его уверенной победы в проведённых в стране внеочередных президентских выборах.

Как подчеркнул г-н Бугали, его страна заинтересована в развитии двусторонних – в том числе межпарламентских – отношений с Азербайджаном. Он, кроме того, прокомментировал значимость взаимной поддержки в международных парламентских структурах.

Далее отмечалось большое значение предстоящей в Азербайджане в этом году COP-29. Говорилось о мерах, предпринимаемых нашей страной для подготовки к проведению этого важного международного мероприятия.

На встрече также состоялся обмен мнениями об иных вопросах, вызывающих интерес у обеих сторон.