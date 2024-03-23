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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Парламента Республики Сьерра-Леоне

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Парламента Республики Сьерра-Леоне 23 марта в рамках проходящей в Женеве 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся в Швейцарской Конфедерации с рабочим визитом, провела встречу с председателем Парламента Республики Сьерра-Леоне Аббасом Ч
Милли Меджлис
23 марта 2024 г. 18:42
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Парламента Республики Сьерра-Леоне

23 марта в рамках проходящей в Женеве 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся в Швейцарской Конфедерации с рабочим визитом, провела встречу с председателем Парламента Республики Сьерра-Леоне Аббасом Чернором Бунду.

Как передает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о возможностях развития межпарламентских связей, а также о важности сотрудничества в рамках международных организаций.

В ходе беседы отмечалась важная роль Азербайджана в деятельности Движения Неприсоединения и Парламентской сети. Было сказано, что в период председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения были предприняты важные шаги в направлении институционального развития этой организации. Отмечалось, что по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева были созданы Парламентская сеть Движения Неприсоединения и Молодёжная организация Движения Неприсоединения.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что Парламентская сеть Движения Неприсоединения играет важную роль в развитии парламентской дипломатии, расширении связей между законодательными органами стран-членов организации, а также в проявлении солидарности для решения ряда вопросов, волнующих человечество.

Спикер Парламента Республики Сьерра-Леоне Аббас Чернор Бунду озвучил поздравления в связи с инициативами и усилиями по расширению деятельности Парламентской сети Движения Неприсоединения, заявив, что председательство Азербайджана вдохнуло новую жизнь в эту организацию и определило новые направления в её работе. Было отмечено, что вопросы, на которые обращает внимание Парламентская сеть Движения Неприсоединения, совпадают с новыми вызовами; в частности, была высоко оценена позиция Азербайджана по вопросу деколонизации.

Далее на встрече, на которой отмечалось значение развития межпарламентских связей, было подчёркнуто, что встречи и налаженный диалог, как в рамках Межпарламентского Союза, так и в других международных организациях, служат углублению связей между законодательными органами обеих стран.

В русле беседы также состоялся обмен мнениями о прочих вопросах, вызывающих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker of Sierra Leonean Parliament: Azerbaijan's chairmanship of NAM breathes new life into movement
Версия на азербайджанском языке ФотоSyerra-Leone parlamentinin sədri: Azərbaycanın QH-ya sədrliyi birliyə yeni nəfəs verib

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