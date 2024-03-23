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Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национальной ассамблеи Гайаны

Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национальной ассамблеи Гайаны Пребывающая в Швейцарской Конфедерации с рабочим визитом председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова 23 марта в рамках 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза в Женеве провела встречу с председателем Национальной ассамблеи Кооперативной Республики Гайана Ма
Милли Меджлис
23 марта 2024 г. 19:56
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национальной ассамблеи Гайаны

Пребывающая в Швейцарской Конфедерации с рабочим визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 23 марта в рамках 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза в Женеве провела встречу с председателем Национальной ассамблеи Кооперативной Республики Гайана Манзуром Надиром.

Как передает Report, на встрече подчёркивалось, что проводимые в рамках Межпарламентского Союза и других международных организаций встречи, в том числе диалог, способствуют расширению связей между законодательными органами.

Председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова обратила внимание на то, что парламентарии представляют наши народы, отметив затем, что углубление связей между законодательными органами также способствует сближению народов.

В ходе беседы рассматривались вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. Подчёркивалась важность связей в Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Спикер Сахиба Гафарова проинформировала собеседника о глобальных инициативах, выдвинутых Президентом Ильхамом Алиевым в период председательства нашей страны в Движении Неприсоединения, в связи с чем она подчеркнула важность для развития парламентской дипломатии учреждения Парламентской сети организации. Было отмечено, что до сих пор состоялись учредительная и две последовательные конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения.

Спикер Национальной ассамблеи Кооперативной Республики Гайана Манзур Надир прокомментировал важность межпарламентских связей, а также заявил об особом значении, которое его страна придаёт сотрудничеству в рамках международных парламентских организаций.

На встрече было отмечено, что обе страны придают большое значение толерантности и мультикультурным ценностям, а также высказывались мнения о недопустимости национальной, расовой и религиозной дискриминации, наблюдаемой во всём мире.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQayana Milli Assambleyasının sədri: Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi önəm veririk

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