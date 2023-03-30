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Глава комитета: Отношения между религией и государством в Азербайджане - чувствительный вопрос

Глава комитета: Отношения между религией и государством в Азербайджане - чувствительный вопрос Отношения между религией и государством в Азербайджане - довольно чувствительный вопрос.
Милли Меджлис
30 марта 2023 г. 16:30
Глава комитета: Отношения между религией и государством в Азербайджане - чувствительный вопрос

Отношения между религией и государством в Азербайджане - довольно чувствительный вопрос.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли сказал на заседании на тему "Отношения между религией и государством в Азербайджане: реальная ситуация и перспективы".

По его словам, в течение 70 лет Азербайджан находился в составе Советского Союза: "Лейтмотивом этой идеологии было то, что "религия – опиум для народа". Под воздействием этой идеологии выросло новое поколение, сформировалась коммунистическая мораль. В СССР началась новая жизнь без религии. В тот период отношение к мусульманам было иным. Однако людей не удалось превратить в неверующих. Азербайджанский народ придерживается исламской морали, не выходит и не будет выходить за ее рамки".

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri kifayət qədər həssas məsələdir”

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