Глава комитета: Отношения между религией и государством в Азербайджане - чувствительный вопрос

Отношения между религией и государством в Азербайджане - довольно чувствительный вопрос.

Отношения между религией и государством в Азербайджане - довольно чувствительный вопрос.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли сказал на заседании на тему "Отношения между религией и государством в Азербайджане: реальная ситуация и перспективы".

По его словам, в течение 70 лет Азербайджан находился в составе Советского Союза: "Лейтмотивом этой идеологии было то, что "религия – опиум для народа". Под воздействием этой идеологии выросло новое поколение, сформировалась коммунистическая мораль. В СССР началась новая жизнь без религии. В тот период отношение к мусульманам было иным. Однако людей не удалось превратить в неверующих. Азербайджанский народ придерживается исламской морали, не выходит и не будет выходить за ее рамки".