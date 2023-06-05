О нас

Глава Комитета Кнессета: Израиль считает Азербайджан дружественной страной

Глава Комитета Кнессета: Израиль считает Азербайджан дружественной страной Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Кнессета Израиля во главе с председателем Комитета по внешним связям и обороне Юлием Йоэлем Эдельштейном.
Милли Меджлис
5 июня 2023 г. 17:07
Глава Комитета Кнессета: Израиль считает Азербайджан дружественной страной

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Кнессета Израиля во главе с председателем Комитета по внешним связям и обороне Юлием Йоэлем Эдельштейном.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи председатель Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан и Израиль являются дружественными и партнерскими странами. По ее словам, активный политический диалог между нашими странами, визиты и встречи на высоком уровне сыграли исключительную роль в развитии отношений.

Сахиба Гафарова рассказала, что евреи и азербайджанцы веками мирно сосуществовали, и сегодня еврейская община активно участвует в общественно-политической жизни страны. В Азербайджане действуют синагоги, еврейские школы.

Спикер подчеркнула, что расширение контактов и сотрудничества между парламентскими комитетами, а также между группами дружбы послужат дальнейшему углублению связей между законодательными органами обеих стран.

В свою очередь глава Комитета Кнессета заявил, что Израиль считает Азербайджан дружественной страной. Он выразил удовлетворение поступательным развитием отношений между странами и подчеркнул, что партнерство между Израилем и Азербайджаном служит интересам наших народов, развитию мира и сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKnessetin komitə sədri: "İsrail Azərbaycanı özünə dost ölkə sayır"

Самое важное

Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi