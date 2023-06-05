Глава Комитета Кнессета: Израиль считает Азербайджан дружественной страной

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Кнессета Израиля во главе с председателем Комитета по внешним связям и обороне Юлием Йоэлем Эдельштейном.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Кнессета Израиля во главе с председателем Комитета по внешним связям и обороне Юлием Йоэлем Эдельштейном.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи председатель Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан и Израиль являются дружественными и партнерскими странами. По ее словам, активный политический диалог между нашими странами, визиты и встречи на высоком уровне сыграли исключительную роль в развитии отношений.

Сахиба Гафарова рассказала, что евреи и азербайджанцы веками мирно сосуществовали, и сегодня еврейская община активно участвует в общественно-политической жизни страны. В Азербайджане действуют синагоги, еврейские школы.

Спикер подчеркнула, что расширение контактов и сотрудничества между парламентскими комитетами, а также между группами дружбы послужат дальнейшему углублению связей между законодательными органами обеих стран.

В свою очередь глава Комитета Кнессета заявил, что Израиль считает Азербайджан дружественной страной. Он выразил удовлетворение поступательным развитием отношений между странами и подчеркнул, что партнерство между Израилем и Азербайджаном служит интересам наших народов, развитию мира и сотрудничества.