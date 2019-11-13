 Наверх

Депутат предложил увеличить единовременное пособие для новорожденных с 200 до 500 манатов

Предложено увеличить единовременное пособие с 200 до 500 манатов

"Хотя единовременное пособие для новорожденных в Азербайджане было увеличено со 105 до 200 манатов, расходы на новорожденного ребенка обходятся в 10 раз дороже". 

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли. 

Депутат предложил увеличить эту сумму с 200 до 500 манатов: "Может быть это станет причиной решения вопроса выдачи детского пособия. Если по предыдущей оценке на это требовалось 16 млн манатов, в предложенном мною варианте требуется 40 млн манатов. Для страны, бюджетные расходы которой составляют 27 млрд манатов, эта разница не так велика. Это также важный шаг с точки зрения здоровья новорожденных".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!