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Предлагается увеличить военный бюджет Азербайджана

Предлагается увеличить военный бюджет Азербайджана 16:00
Милли Меджлис
16 ноября 2021 г. 16:07
Предлагается увеличить военный бюджет Азербайджана
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Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров предложил увеличить военный бюджет Азербайджана.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил во время обсуждения пакета государственного бюджета на следующий год на пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что в госбюджете Азербайджана на военный сектор в следующем году выделено достаточно средств: "В настоящее время, по информации Министерства обороны, ситуация на границе остается напряженной, боевые действия продолжаются. Предлагаю еще больше увеличить наш военный бюджет".

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Версия на английском языке Azerbaijani MP proposes to raise military budget
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılması təklif edilir

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