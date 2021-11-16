Предлагается увеличить военный бюджет Азербайджана

16:00

Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров предложил увеличить военный бюджет Азербайджана.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил во время обсуждения пакета государственного бюджета на следующий год на пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что в госбюджете Азербайджана на военный сектор в следующем году выделено достаточно средств: "В настоящее время, по информации Министерства обороны, ситуация на границе остается напряженной, боевые действия продолжаются. Предлагаю еще больше увеличить наш военный бюджет".