Предлагается увеличить военный бюджет Азербайджана

Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров предложил увеличить военный бюджет Азербайджана.
Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил во время обсуждения пакета государственного бюджета на следующий год на пленарном заседании парламента.
Депутат отметил, что в госбюджете Азербайджана на военный сектор в следующем году выделено достаточно средств: "В настоящее время, по информации Министерства обороны, ситуация на границе остается напряженной, боевые действия продолжаются. Предлагаю еще больше увеличить наш военный бюджет".