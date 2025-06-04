Посол Бельгии: Мы видим большой потенциал для развития отношений с Азербайджаном

Посол Бельгии: Мы видим большой потенциал для развития отношений с Азербайджаном

Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон отметил наличие потенциала для развития сотрудничества с Азербайджаном в сфере экономики, транспорта, логистики и морского дела.

Как сообщает Report, об этом посол заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Дипломат также напомнил, что в прошлом году премьер-министр Бельгии посетил Азербайджан для участия в COP29 и провел встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил значимость визита премьер-министра Бельгии в Азербайджан в рамках COP29 как с точки зрения участия в важном международном мероприятии, так и для обсуждения двусторонних отношений с Азербайджаном.

Посол рассказал, что за время своей деятельности в стране он стал свидетелем гостеприимства народа.

Де Фрепон подчеркнул важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и заявил, что они поддерживают углубление диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Спикер Сахиба Гафарова в свою очередь подчеркнула готовность Милли Меджлиса к развитию связей с парламентом Бельгии. Она отметила, что взаимные визиты и диалог вносят вклад в дальнейшее углубление отношений и расширение взаимного информирования.

На встрече спикер Гафарова также проинформировала о ситуации в регионе, масштабных восстановительных работах, проводимых нашей страной на освобожденных от оккупации территориях, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, проблеме мин и других вопросах.