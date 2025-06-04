О нас

Посол Бельгии: Мы видим большой потенциал для развития отношений с Азербайджаном

Посол Бельгии: Мы видим большой потенциал для развития отношений с Азербайджаном Посол Бельгии: Мы видим большой потенциал для развития отношений с Азербайджаном
Милли Меджлис
4 июня 2025 г. 17:28
Посол Бельгии: Мы видим большой потенциал для развития отношений с Азербайджаном

Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон отметил наличие потенциала для развития сотрудничества с Азербайджаном в сфере экономики, транспорта, логистики и морского дела.

Как сообщает Report, об этом посол заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Дипломат также напомнил, что в прошлом году премьер-министр Бельгии посетил Азербайджан для участия в COP29 и провел встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил значимость визита премьер-министра Бельгии в Азербайджан в рамках COP29 как с точки зрения участия в важном международном мероприятии, так и для обсуждения двусторонних отношений с Азербайджаном.

Посол рассказал, что за время своей деятельности в стране он стал свидетелем гостеприимства народа.

Де Фрепон подчеркнул важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и заявил, что они поддерживают углубление диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Спикер Сахиба Гафарова в свою очередь подчеркнула готовность Милли Меджлиса к развитию связей с парламентом Бельгии. Она отметила, что взаимные визиты и диалог вносят вклад в дальнейшее углубление отношений и расширение взаимного информирования.

На встрече спикер Гафарова также проинформировала о ситуации в регионе, масштабных восстановительных работах, проводимых нашей страной на освобожденных от оккупации территориях, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, проблеме мин и других вопросах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAmbassador: Belgium, Azerbaijan have great potential for co-op in economy, transport, logistics, and maritime
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: Belçika və Azərbaycan arasında iqtisadi, nəqliyyat, logistika, dənizçilik sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar var

Самое читаемое

В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi