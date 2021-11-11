Пособие ветеранам войны предложено повысить до 130 манатов

Председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Азербайджана Сиявуш Новрузов предложил увеличить пособие ветеранам войны до 130 манатов.
Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, труда и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии в ходе обсуждения документов, входящих в пакет государственного бюджета на следующий год.
Он отметил, что в настоящее время ветеранам войны выплачивается пособие в размере 80 манатов: "Предлагаю повысить эту сумму до 130 манатов".