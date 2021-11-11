Пособие ветеранам войны предложено повысить до 130 манатов

Председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Азербайджана Сиявуш Новрузов предложил увеличить пособие ветеранам войны до 130 манатов.

Председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Азербайджана Сиявуш Новрузов предложил увеличить пособие ветеранам войны до 130 манатов.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, труда и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии в ходе обсуждения документов, входящих в пакет государственного бюджета на следующий год.

Он отметил, что в настоящее время ветеранам войны выплачивается пособие в размере 80 манатов: "Предлагаю повысить эту сумму до 130 манатов".