Поправки в закон "О полиции" приняты в первом чтении

12:34

От общей суммы штрафов, применяемых сотрудниками полиции в связи с допущенными правонарушениями, 5% будут направляться на казначейский счет, созданный для их социальной защиты.

Как сообщает Report, предложенные поправки в закон "О полиции" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

В документе указано, что 5% от средств, перечисленных в государственный бюджет в ходе предварительного расследования для возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, расследуемыми органами полиции, а также 5% от сумм, поступивших в бюджет в связи с освобождением лиц от уголовной ответственности в порядке, установленном Уголовным кодексом, по делам, находящимся в производстве этих органов, будут направляться на казначейский счет органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Сообщается, что порядок использования этих средств будет определяться органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Для информации отмечается, что аналогичная норма отражена и в статье 39 закона "О прокуратуре".

Представленный документ после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

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