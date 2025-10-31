Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Поправки в Уголовный кодекс приняты в окончательном чтении

    Милли Меджлис
    • 31 октября, 2025
    • 12:49
    Поправки в Уголовный кодекс приняты в окончательном чтении

    Милли Меджлис утвердил некоторые поправки в Уголовный кодекс в третьем, окончательном чтении.

    Как сообщает Report, проект поправок принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно документу, сокрытие или утаивание информации о характере, источнике, местонахождении, способе распоряжения, перемещения имущества, которое было получено преступным путем, а также о правах на такое имущество или его принадлежности, будет влечь за собой штраф в размере от 50 до 70 процентов от стоимости предмета преступления (в настоящее время эта сумма составляет от 4 до 8 тыс. манатов).

    Отметим, что наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового остается без изменений.

    Кроме того, под ущербом от ограничения конкуренции в "значительном размере" будет подразумеваться сумма свыше 200 тыс. манатов, но не превышающая 500 тыс. манатов, в "крупном размере" - сумма свыше 500 тыс. манатов, но не превышающая 1 млн манатов, а в "особо крупном размере" - сумма свыше 1 млн манатов.

    Кроме того, ответственность за ограничение конкуренции будет наступать за заключение горизонтальных и вертикальных соглашений, ограничивающих конкуренцию, совершение таких согласованных действий или злоупотребление доминирующим положением, за исключением случаев, разрешенных законом, если это совершено с причинением значительного ущерба или получением значительного дохода.

