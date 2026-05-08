По линии Интерпола разыскиваются 10 лиц, причастных к торговле людьми
Милли Меджлис
- 08 мая, 2026
- 09:55
В настоящее время по линии Интерпола продолжается международный розыск 10 лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с торговлей людьми.
Как сообщает Report, такие данные содержатся в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.
Отмечается, что предположительно 7 из них скрываются в Турции, 1 - в Пакистане, 1 - в России, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах.
