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Пенсионный возраст для сотрудников прокуратуры повышается до 65 лет

Пенсионный возраст для сотрудников прокуратуры повышается до 65 лет Пенсионный возраст для сотрудников органов Прокуратуры Азербайджана повышается до 65 лет.
Милли Меджлис
18 июня 2025 г. 18:39
Пенсионный возраст для сотрудников прокуратуры повышается до 65 лет

Пенсионный возраст для сотрудников органов Прокуратуры Азербайджана повышается до 65 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Отмечается, что законопроект подготовлен с целью совершенствования прохождения службы в органах прокуратуры. Основная цель изменения - создать условия для продолжения деятельности сотрудников с многолетним опытом в органах прокуратуры, повышая тем самым эффективность данной структуры.

Согласно действующему закону, пенсионный возраст для лиц из этой категории составляет 60 лет.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq orqanlarında çalışan şəxslərin pensiyaya çıxma yaşı 65-ə qədər artırılır

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