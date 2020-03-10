ПЕА определил кандидатов на должности cпикера и зампредов парламента - ОБНОВЛЕНО

Партия "Ени Азербайджан" определила кандидатов на должности председателя и заместителей председателя Милли Меджлиса VI созыва.

Как сообщает Report, партией, представляющей большинство в парламенте, кандидатура Сахибы Гафаровой выдвинута на пост председателя Милли Меджлиса, Али Гусейнли на должность первого заместителя председателя и Хиджран Гусейновой на должность заместителя председателя.

*** 09:28

Сегодня проходит очередное заседание правления Партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Report, на заседании обсуждается вопрос выдвижения кандидатов от представляющей большинство в парламенте партии на должность председателя, первого заместителя председателя и заместителя председателя Милли Меджлиса.

Отметим, что на специальном заседании Пленума Конституционного Суда 5 марта был утвержден результат выборов в Милли Меджлис VI созыва. Согласно результатам, из 125 избирательных округов были избраны депутаты Милли Меджлиса по 121 округу.

На выборах в Милли Меджлис результаты по первому Хатаинскому округу № 33, третьему Хатаинскому округу № 35, Лянкяранскому сельскому округу № 74 и Имишли-Бейлаганскому избирательному округу № 80 были признаны недействительными.