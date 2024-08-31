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Парламентские выборы в Нахчыване пройдут на 331 избирательном участке

Парламентские выборы в Нахчыване пройдут на 331 избирательном участке Выборы в Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики пройдут на 331 избирательном участке по 45 округам.
Милли Меджлис
31 августа 2024 г. 21:24
Парламентские выборы в Нахчыване пройдут на 331 избирательном участке

Выборы в Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики пройдут на 331 избирательном участке по 45 округам.

Как сообщает местное бюро Report, общее число избирателей по автономной республике составляет 288 356 человек.

Число избирателей, которым исполнится 18 лет в день выборов, по автономной республике составляет 31 человек, а число избирателей, впервые участвующих в выборах, составляет 3 891 человек.

За депутатские мандаты в Верховный Меджлис будут бороться 187 кандидатов, в том числе 41 женщина. Всего 452 человека прошли аккредитацию для участия в выборах в Верховный Меджлис в качестве наблюдателей.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda parlament seçkiləri 331 məntəqədə keçiriləcək

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