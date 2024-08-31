Парламентские выборы в Нахчыване пройдут на 331 избирательном участке

Выборы в Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики пройдут на 331 избирательном участке по 45 округам.

Выборы в Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики пройдут на 331 избирательном участке по 45 округам.

Как сообщает местное бюро Report , общее число избирателей по автономной республике составляет 288 356 человек.

Число избирателей, которым исполнится 18 лет в день выборов, по автономной республике составляет 31 человек, а число избирателей, впервые участвующих в выборах, составляет 3 891 человек.

За депутатские мандаты в Верховный Меджлис будут бороться 187 кандидатов, в том числе 41 женщина. Всего 452 человека прошли аккредитацию для участия в выборах в Верховный Меджлис в качестве наблюдателей.