Парламентская комиссия представила отчет о гибридных атаках против COP29

Комиссия по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам Милли Меджлиса подготовила отчет под названием "Гибридные атаки против COP29: Наше общество не должно стать жертвой гибридных угроз!".

Комиссия по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам Милли Меджлиса подготовила отчет под названием "Гибридные атаки против COP29: Наше общество не должно стать жертвой гибридных угроз!".

Об этом сообщили Report в парламенте.

Отмечается, что с момента принятия 11 декабря 2023 года решения о проведении в Азербайджане Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) информационные операции против Азербайджана участились.

В связи с тем, что кампания становилась все более координированной и массовой, по поручению спикера Сахибы Гафаровой, Комиссия Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам начала расследование в рамках своих полномочий.

По итогам расследования 21 октября было проведено общественное обсуждение на тему "Гибридные угрозы против COP29" с участием депутатов Милли Меджлиса, представителей гражданского общества, аналитических центров, экспертов по гибридным угрозам и кибербезопасности.

Вскоре после этого, в ноябре этого года, на основе итогов обсуждения и анализа информации из открытых источников был подготовлен специальный отчет на азербайджанском и английском языках под названием "Гибридные атаки против COP29: Наше общество не должно стать жертвой гибридных угроз!".

Кроме того, рассматриваются виды гибридных угроз, используемых против Азербайджана, включая дезинформацию и lawfare (сочетание слов "закон" и "военное дело").

В документе также указываются механизмы, используемые некоторыми странами для уклонения от норм и принципов международного права при организации этих гибридных атак, а также говорится о парламентах и ряде международных правозащитных организаций, которые используются как инструменты гибридных атак и выполняют конкретные заказы при финансовой и политической поддержке определенных государств.

В отчете также уделяется большое внимание деятельности армянских лоббистских организаций, влиятельных представителей армянской диаспоры и официальных лиц Армении, которые относятся враждебно к Азербайджану и активно участвовали в кампании, направленной против COP29.

В заключение анализируются кампании в социальных сетях и хэштеги, использованные против COP29 в последние месяцы, приводятся статистические данные, показывающие интерес мировых медиа к мероприятию.

Для информирования международной общественности планируется направить указанный специальный отчет в парламенты дружественных и партнерских стран.