Комиссия ММ: Информационная кампания против Азербайджана в Facebook продолжилась в августе
Милли Меджлис
- 28 августа, 2025
- 18:43
Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам выступила с заявлением о продолжающейся информационной кампании против Азербайджана.
Как сообщает Report, в продолжение своего заявления от 6 августа 2025 года, Комиссия сообщает, что информационная кампания против нашей страны, проводимая с территории одного из соседних государств в азербайджанском сегменте платформы "Facebook", продолжалась в течение августа.
Кампания дезинформационного характера и провокационных идей осуществлялась через недавно созданные страницы "Caspian Xəbər", "Caspian Times", "İşıq Media", "Pro Eminent Guild", "Next Azerbaijan" и другие подобные, управляемые из единого центра.
