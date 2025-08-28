    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Комиссия ММ: Информационная кампания против Азербайджана в Facebook продолжилась в августе

    Милли Меджлис
    • 28 августа, 2025
    • 18:43
    Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам выступила с заявлением о продолжающейся информационной кампании против Азербайджана.

    Как сообщает Report, в продолжение своего заявления от 6 августа 2025 года, Комиссия сообщает, что информационная кампания против нашей страны, проводимая с территории одного из соседних государств в азербайджанском сегменте платформы "Facebook", продолжалась в течение августа.

    Кампания дезинформационного характера и провокационных идей осуществлялась через недавно созданные страницы "Caspian Xəbər", "Caspian Times", "İşıq Media", "Pro Eminent Guild", "Next Azerbaijan" и другие подобные, управляемые из единого центра.

